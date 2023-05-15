الصحة العالمية: الاستخدام المستمر لبدائل السكر قد يقود لازمة قلبية او سكتة دماغية

2023/05/15 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن الاستخدام المستمر، طويل الأمد، لبدائل السكر الصناعية قد يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية، أو سكتة دماغية، وأمراض مزمنة.

وأصدرت المنظمة إرشادات جديدة بشأن استخدام المُحليات الصناعية، مؤكدة أنها لا توصي بها لإنقاص الوزن، أو تقليل مخاطر الإصابة بأمراض غير معدية.

وأكدت المنظمة، في بيان، أن المراجعة المنهجية للأدلة المتاحة أشارت إلى أن استخدام مواد التحلية الصناعية "لا يمنح أي فائدة طويلة الأجل في تقليل دهون الجسم لدى البالغين أو الأطفال".

وقالت مديرة التغذية وسلامة الأطعمة في منظمة الصحة العالمية، فرانسيسكو برانكا، "إن من يريد التحكم في الوزن، عليه التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات، مثل تناول الطعام الذي يحتوي على السكريات الطبيعية، كالفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة".

وأكدت أن بدائل السكر ليس لها قيمة غذائية و"يجب على الناس التقليل منها لتحسين صحتهم".

وأشارت المراجعة أيضا إلى أنه قد يكون هناك "تأثيرات غير مرغوب فيها محتملة" للاستخدام طويل الأمد لبدائل السكر، مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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