التجارة تعلن عن حصاد

2023/05/15 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير عام تجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر نوري، عن كمية الحصاد من الحنطة منذ بدء الموسم وحتى الآن.

وقال نوري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) :"تجاوزنا المليون و6 الآف طن في 13 محافظة المشمولة بالحصاد ولم يتحقق هكذا رقم في العراق سابقاً".

وأشار الى ان "خمس محافظات لم تبدأ بالحصاد وربما تشرع نينوى غداً بذلك وبعدها باقي المحافظات الأربع تباعاً".

وأكد ان "مستحقات الفلاحين تسلم في نفس اليوم او بأيام قليلة".

وأشار نوري الى ان "السايلوات تعمل على مدار الساعة لتسلم محاصيل الفلاحين" منوها الى ان "التوقعات تشير الى حصاد 4 ملايين طن والعراق ربما سيحتاج الى 600 الف طن مستورد من الحنطة لتغطية الحاجة المحلية".

وأوضح ان "مخازن التجارة تكفي لاستيعاب أكثر من 4 ملايين طن من الحنطة".

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