2023/05/15 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "backstreet boys" في جدة، السويد تفوز بالـ "يورو فيجين" للمرة السابعة في تاريخها، تامر حسني في كأس السوبر المصري، وسعد لمجرد يحتفي بنجاح "أش خبارِك"..إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

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