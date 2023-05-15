الديوانية.. كشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة

2023/05/15 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن كشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة في الديوانية.

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