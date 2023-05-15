2023/05/15 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتخاباتهم وإنتخاباتنا – قاسم حسين صالح وانا اتابع انتخابات الرئاسة والبرلمان في‮ ‬تركيا‮..‬تذكرت انتخاباتنا.عدد الذين شاركوا في‮ ‬الانتخابات بتركيا أكثر من‮ ‬85بالمئة فيما بلغت نسبة الذين لم‮ ‬يشاركوا في‮ ‬الانتخابات الأخيرة بالعراق أكثر من‮ ‬80‮ ‬بالمئة.بدأت عملية الفرز مباشرة بعد‮ ‬غلق صناديق الاقتراع‮ ‬،وتعلن النتائج دقيقة بدقيقه على الشاشات‮ ‬،فيما بالعراق‮..‬انتم تعرفون لم‮ ‬يتهم […]

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