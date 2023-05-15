2023/05/15 | 21:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إنتخاباتهم وإنتخاباتنا – قاسم حسين صالح وانا اتابع انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا..
تذكرت انتخاباتنا.عدد الذين شاركوا في الانتخابات بتركيا أكثر من 85بالمئة فيما بلغت نسبة الذين لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة بالعراق أكثر من 80 بالمئة.بدأت عملية الفرز مباشرة بعد غلق صناديق الاقتراع ،وتعلن النتائج دقيقة بدقيقه على الشاشات ،فيما بالعراق..انتم تعرفون لم يتهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتخاباتهم وإنتخاباتنا – قاسم حسين صالح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تذكرت انتخاباتنا.عدد الذين شاركوا في الانتخابات بتركيا أكثر من 85بالمئة فيما بلغت نسبة الذين لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة بالعراق أكثر من 80 بالمئة.بدأت عملية الفرز مباشرة بعد غلق صناديق الاقتراع ،وتعلن النتائج دقيقة بدقيقه على الشاشات ،فيما بالعراق..انتم تعرفون لم يتهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتخاباتهم وإنتخاباتنا – قاسم حسين صالح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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