2023/05/15 | 21:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بابل تحصد مراكز متقدمة التعليم يعلن تصنيف الجامعات العراقية كربلاء – أسيل عبد الجبار الربيعي بغداد – ساري تحسين أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن تصنيف الجامعات العراقيه وفق معامل هيرتش.
وذكر رئيس جامعة بابل قحطان هادي الجبوري حصول الجامعة على المركز الثالث وقد تحتل رتبه متقدمه في هذا التصنيف وفق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم يعلن تصنيف الجامعات العراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر رئيس جامعة بابل قحطان هادي الجبوري حصول الجامعة على المركز الثالث وقد تحتل رتبه متقدمه في هذا التصنيف وفق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم يعلن تصنيف الجامعات العراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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