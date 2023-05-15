2023/05/15 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل تحصد مراكز متقدمة التعليم‮ ‬يعلن تصنيف الجامعات العراقية كربلاء‮ – ‬أسيل عبد الجبار الربيعي‮ ‬ بغداد‮ – ‬ساري‮ ‬تحسين‮ ‬ أعلنت وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬العراقية عن تصنيف الجامعات العراقيه وفق معامل هيرتش‮.‬وذكر رئيس جامعة بابل قحطان هادي‮ ‬الجبوري‮ ‬حصول الجامعة على المركز الثالث وقد تحتل رتبه متقدمه في‮ ‬هذا التصنيف وفق […]

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