2023/05/15 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تخصّص رقماً‮ ‬مجانياً‮ ‬للإستفسار‮ عن الخدمات الإلكترونية‮ ‬ بغداد‮ -‬ ندى شوكت‮ ‬ شملت الامانة العامة لمجلس الوزراء،‮ ‬الجهات الحكومية بصحة الصدور الإلكترونية،‮ ‬مشيرة الى تخصيص رقم مجاني‮ ‬للإستفسار عن آلية عمل الخدمات الإلكترونية‮.‬ وقال المتحدث بإسم الامانة،‮ ‬حيدر مجيد‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬التوجه نحو صحة الصدور الإلكترونية‮ ‬يشمل […]

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