2023/05/15 | 21:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحكومة تخصّص رقماً مجانياً للإستفسار عن الخدمات الإلكترونية بغداد - ندى شوكت شملت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الجهات الحكومية بصحة الصدور الإلكترونية، مشيرة الى تخصيص رقم مجاني للإستفسار عن آلية عمل الخدمات الإلكترونية.
وقال المتحدث بإسم الامانة، حيدر مجيد ، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (التوجه نحو صحة الصدور الإلكترونية يشمل […]
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وقال المتحدث بإسم الامانة، حيدر مجيد ، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (التوجه نحو صحة الصدور الإلكترونية يشمل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تخصّص رقماً مجانياً للإستفسار عن الخدمات الإلكترونية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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