2023/05/15 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، وثيقة تنص على سحب يد النائب الفني لمحافظ بغداد.وهنا نود أن نقدم هذا الإيضاح: “لايوجد في محافظة بغداد تحقيق إداري بحق السيد النائب الفني، ولم يصدر منها قرار بسحب اليد”.قسم الإعلام والاتصال الحكومي١٥ آيار ٢٠٢٣

ظهرت المقالة محافظة بغداد ترد على أنباء سحب يد النائب الفني للمحافظ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد ترد على أنباء سحب يد النائب الفني للمحافظ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد ترد على أنباء سحب يد النائب الفني للمحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).