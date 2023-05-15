اللجنة المالية تبدأ التصويت على بنود الموازنة العامة

2023/05/15 | 22:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصويت على بنود الموازنة العامة.

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