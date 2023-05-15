2023/05/15 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فتح الباب أمام رحيل نجم خط وسطه الدولي الإسباني فابيان رويز.ووفقا لشبكة “لو سبورت 10” الفرنسية، فإن سان جيرمان سيسمح برحيل رويز، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باريس سان جيرمان يعرض نجمه “فابيان رويز” للبيع مقابل 40 مليون يورو المركز الخبري الوطني.

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