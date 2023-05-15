2023/05/15 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن “يتطلع للعمل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية في تركيا أيا كان”.وعلق بايدن في وقت سابق من اليوم، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض: بايدن “يتطلع للعمل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية المركز الخبري الوطني.

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