المصري عمر مرموش ينضم إلى أحد أندية القمة في ألمانيا.. ومغردون يعلقون

2023/05/15 | 22:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الإثنين، ضمّ اللاعب عمر مرموش إلى صفوفه، قادمًا من نادي فولفسبورغ، في صفقة انتقال حر حتّى يونيو/ حزيران 2027.

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