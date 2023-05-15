البرلمان العربي يصدر بيانا بعد اقتحام السفارة الاردنية في السودان

2023/05/15 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بشدة، تعرض مبنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب.

واكد رئيس البرلمان العربي في بيان تابعته "بغداد اليوم"، أن "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها"، معربا عن تقدير البرلمان العربي للدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".

وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى "جميع الأطراف للاستجابة لكافة دعوات التهدئة واللجوء إلى الحوار السلمي والالتزام بما نص عليه إعلان جدة من أجل توفير الحماية للمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".

وتعرض مبنى السفارة الاردنية في السودان الى اقتحام وتخريب دون تحديد الجهة الفاعلة حتى الان.

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