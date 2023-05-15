وزير النفط لـ(بغداد اليوم): انتاج حقل مجنون سيصل الى 400 ألف ب/ي نهاية العام

2023/05/15 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، عن سعي الوزارة لزيادة إنتاج النفط من حقل مجنون في محافظة البصرة.

وقال عبد الغني لـ(بغداد اليوم)، ان :"الوزارة وجهت بزيادة الطاقات الإنتاجية في الحقل فطموحنا ان يصل انتاجه إلى 600 الف برميل يوميا في غضون السنوات المقبلة".

وأشاد عبد الغني بادارة الحقل" معتبرا ان شركة شل التي غادرت الحقل قبل سنوات يشهد اليوم تطورا كبيرا تحت إدارته المتمثلة بمدير هيأة تشغيل الحقل ضياء اللعيبي وكوادره".

ودعا وزير النفط الى "زيادة العمل بغية انجاز المشاريع التي وضع حجر الأساس لها شخصياً يوم الجمعة الماضية".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني، وضع الجمعة الماضية حجر الاساس وافتتاح عدد من المشاريع في حقل مجنون النفطي، كما أفتتح مشروع حقن الماء التجريبي في الحقل بطاقة 80 الف برميل باليوم.

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