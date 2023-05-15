2023/05/15 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، الاثنين، تأثير الانتخابات التركية على العراق من خلال ثلاثة ملفات هامة.

وقال عودة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان” الرئيس التركي اردوغان تدخل في الشأن العراقي بشكل صارخ ودفع قواته للعمق بمسافة تصل الى 200كم في اقليم كردستان وتسبب بكوارث للشعب الكردي ناهيك عن اعتماده سياسة بناء السدود لحصر مياه نهري الفرات ودجلة ما خلق كوارث بيئية على العراق”.

واضاف،ان” الانتخابات التركية الحالية تؤثر على العراق في ثلاثة ملفات هامة وهي الامن والمياه والاقتصاد”، لافتا الى ان “الاتراك حولوا بوصلة التغيير نحو صعود قيادة جديدة لإدارة مقاليد الحكم بعد تحكم اردوغان الذي استمر لاكثر من عقدين في القرار السياسي”.

واشار الى ان” العراق يهمه ان تكون العلاقة من انقرة هادئة وان تحترم اسس حسن الجوار وان تنسحب القوات وتعاد حقوقه في حصص عادلة في نهري دجلة والفرات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار: الانتخابات التركية تؤثر على العراق في ثلاثة ملفات هامة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار: الانتخابات التركية تؤثر على العراق في ثلاثة ملفات هامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).