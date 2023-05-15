2023/05/15 | 23:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HAHgBf-HZa8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يفـ،ـضح المتورطين بالمؤامرات.. جهات وقحة تسعى للتيار الانشقاقات | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يفـ،ـضح المتورطين بالمؤامرات.. جهات وقحة تسعى للتيار الانشقاقات | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).