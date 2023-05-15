شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | السلاح المنفلت يتوحش .. يتباهى وسط الجميع ويهدد أمن البلاد وتنميتها

2023/05/15 | 23:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gg0zd08-EM4

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