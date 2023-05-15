2023/05/15 | 23:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية عبد الله محمد المزروعي.

وأكد السوداني بحسب بيان لمكتبه، أن "زيارة الوفد الضيف للعاصمة بغداد تعكس العلاقة المتميزة بين البلدين، والرغبة في فتح المزيد من آفاق التعاون الاقتصادي المشترك".

وبيّن، أنّ "العراق تتوفّر فيه فرصٌ استثمارية طموحة، وهو مهيّأ لقفزة اقتصادية نوعية، من شأنها النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق كامل أهدافها"، مشيراً إلى "الاستثمارات الكبيرة المتحقّقة بالعراق في مجالي الطاقة والبتروكيمياويات".

وأكد أنّ "لدى الحكومة برنامجاً تنفيذياً واضحاً، وهي جادّة في مواجهة البيروقراطية وتقديم كلّ التسهيلات اللازمة من أجل خلق بيئة استثمارية ناجحة".

من جانبه، أكد عبّر الوفد الإماراتي "تطلعه الكبير للاستثمار في العراق، والتنسيق العالي مع المؤسّسات الحكومية والقطاع الخاص العراقي؛ من أجل بناء شراكات استثمارية هادفة، تصبّ في خدمة البلدين، ومصالح شعبيهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني لوفد إماراتي: العراق تتوفر فيه فرص استثمارية طموحة وهو مُهيّأ لـ"قفزة اقتصادية نوعية") نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني لوفد إماراتي: العراق تتوفر فيه فرص استثمارية طموحة وهو مُهيّأ لـ"قفزة اقتصادية نوعية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).