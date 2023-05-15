20 سنة على أحداث الدار البيضاء الارهابية.. ماذا تغير في خطاب الأحزاب المغربية ؟

2023/05/15 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون تحل الثلاثاء الذكرى 20 للتفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء سنة 2003، والتي أحدثت صدمة سياسية بالمغرب وبدول الجوار، حيث راح ضحيتها عشرات القتلى.وبحلول هذه الذكرى بجراحاتها وصدمتها، هل استطاعت الأحزاب بالمغرب أن تجدد نخبها وأيضا من لغة خطابها في التواصل لتأطير الشباب بروح المواطنة بكل مسؤولية..أم […]

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