2023/05/15 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‮ ‬يترقّب ردّاً‮ ‬تركياً‮ ‬بشأن طلب إستئناف التصدير وخبير لـ‮ (‬الزمان‮):‬ التأخير‮ ‬يرتبط بالإنتخابات الرئاسية ونرجّح بدء عمليات التحميل خلال‮ ‬يومين بغداد‮ – ‬قصي‮ ‬منذر رجح خبير نفطي‮ ‬،سبب تأخير استئناف تصدير نفط اقليم كردستان بعدما ابلغت وزارة النفط‮ ‬،شركة بوتاش التركية‮ ‬ببدء عمليات التحميل السبت الماضي‮ ‬،الى انشغال تركيا بالانتخابات الرئاسية‮.‬وقال الخبير بيوار […]

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