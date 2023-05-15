2023/05/15 | 23:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يترقّب ردّاً تركياً بشأن طلب إستئناف التصدير وخبير لـ (الزمان): التأخير يرتبط بالإنتخابات الرئاسية ونرجّح بدء عمليات التحميل خلال يومين بغداد – قصي منذر رجح خبير نفطي ،سبب تأخير استئناف تصدير نفط اقليم كردستان بعدما ابلغت وزارة النفط ،شركة بوتاش التركية ببدء عمليات التحميل السبت الماضي ،الى انشغال تركيا بالانتخابات الرئاسية.
وقال الخبير بيوار […]
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وقال الخبير بيوار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يترقّب ردّاً تركياً بشأن طلب إستئناف التصدير وخبير لـ (الزمان):) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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