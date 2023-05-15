2023/05/15 | 23:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإطاحة بدواعش وإحباط أكثر من 40 حالة إبتزاز إصابة شرطيين بإشتباكات مع فصيل مسلّح في البوعيثة المحافظات – مراسلو (الزمان) وقعت اشتباكات بين مفارز الشرطة الاتحادية وفصيل مسلح بعد رفض تجريف الأراضي الزراعية ضمن منطقة البوعيثة بالدورة في بغداد.
وقالت مصادر ان (اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية أصيبا خلال اشتباكات مع مسلحين في […]
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وقالت مصادر ان (اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية أصيبا خلال اشتباكات مع مسلحين في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة شرطيين بإشتباكات مع فصيل مسلّح في البوعيثة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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