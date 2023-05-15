2023/05/15 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بدواعش وإحباط أكثر من‮ ‬40‮ ‬حالة إبتزاز‮ ‬ إصابة شرطيين بإشتباكات مع فصيل مسلّح في‮ ‬البوعيثة المحافظات‮ – ‬مراسلو‮ (‬الزمان‮) ‬ وقعت اشتباكات بين مفارز الشرطة الاتحادية وفصيل مسلح بعد رفض تجريف الأراضي‮ ‬الزراعية ضمن منطقة البوعيثة بالدورة في‮ ‬بغداد‮.‬وقالت مصادر ان‮ (‬اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية أصيبا خلال اشتباكات مع مسلحين في‮ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة شرطيين بإشتباكات مع فصيل مسلّح في‮ ‬البوعيثة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة شرطيين بإشتباكات مع فصيل مسلّح في‮ ‬البوعيثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).