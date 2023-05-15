بعد 6 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر والبحرين

2023/05/15 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، الاثنين، إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر اعتبارا من 25 مايو.

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