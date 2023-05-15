حقوق تحذر من الاستياء الشعبي جراء تسويف العمل بالاتفاقية الصينية

2023/05/15 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس حركة حقوق النيابية سعود الساعدي، الاثنين، الحكومة الى الإسراع في تطبيق الاتفاقية الصينية لتطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الوطني، مبينا ان تطبيق بنود الاتفاقية باتت مطلبا شعبيا.

وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “من أولويات الحكومة ومجلس النواب هو إتمام الاتفاقية الصينية والتحاق العراق بمبادرة الحزام وطريق الحرير “.

وأضاف ان “أكثر من 180 دولة في العالم انضمت لمبادرة الصين بشأن طريق الحرير في وقت يشهد الشارع العراقي سخطا كبيرا بسبب القبول بالضغوط الخارجية بشأن الانضمام إلى طريق الحرير”.

وأشار الى أن “العراق يتطلع للإتحاق بالصين لتطوير البنى التحتية”، مؤكدا أن “مبادرة الحزام والطريق ستعود بنتائج ملموسة على الشعب العراقي”.

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