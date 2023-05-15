السوداني يستقبل وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين

2023/05/15 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية عبد الله محمد المزروعي.

ورحّب السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي بأعضاء الوفد الضيف، مؤكداً أنّ زيارتهم للعاصمة بغداد تعكس العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين، والرغبة في فتح المزيد من آفاق التعاون الاقتصادي المشترك.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ العراق تتوفّر فيه فرصٌ استثمارية طموحة، وهو مهيّأ لقفزة اقتصادية نوعية، من شأنها النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق كامل أهدافها، مشيراً إلى الاستثمارات الكبيرة المتحقّقة بالعراق في مجالي الطاقة والبتروكيمياويات.

وأكد أنّ لدى الحكومة برنامجاً تنفيذياً واضحاً، وهي جادّة في مواجهة البيروقراطية وتقديم كلّ التسهيلات اللازمة من أجل خلق بيئة استثمارية ناجحة.

من جانبه عبّر الوفد الإماراتي عن خالص شكره لحسن الاستقبال، وأكّد تطلعه الكبير للاستثمار في العراق، والتنسيق العالي مع المؤسّسات الحكومية والقطاع الخاص العراقي؛ من أجل بناء شراكات استثمارية هادفة، تصبّ في خدمة البلدين الشقيقين، ومصالح شعبيهما.

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