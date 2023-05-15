تونس.. السجن والغرامة للغنوشي بقضية

2023/05/15 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قضت محكمة تونسية، الاثنين، بسجن زعيم حزب النهضة المعارض في تونس، راشد الغنوشي، عاما، على خلفية قضية "تمجيد الإرهاب".

ونقلت وكالة رويترز عن محامية، أن قاضيا تونسيا حكم غيابيا بالسجن لمدة عام.

وذكرت وكالة فرانس برس إن الحكم على الغنوشي شمل أيضا بالإضافة إلى السجن عاما، غرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو).

والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) تتصل بـ"تمجيد الإرهاب" وبوصف عناصر الأمن بأنهم "طواغيت".

وكانت الشرطة قد ألقت القبض قبل أسابيع على الغنوشي، ضمن عدد من الشخصيات السياسية البارزة التي اتهمت الرئيس قيس سعيد بتنفيذ "انقلاب" حين حل البرلمان في 2021، وبدأ مباشرة الحكم بالمراسيم وصاغ دستورا جديدا.

ويقبع الغنوشي في السجن منذ أبريل نيسان الماضي بعد أن قبضت عليه الشرطة في بيته بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.

وقرر الغنوشي هذا الشهر عدم المثول أمام القضاء مرة أخرى، رافضا ما قال إنها "محاكمات سياسية ملفقة".

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