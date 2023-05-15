خلية الإعلام الأمني تصدر تنويهاً للمواطنين في بغداد

2023/05/15 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نوهت خلية الإعلام الأمني، عن فحص لمنظومات الدفاع الجوي في موقعين بالعاصمة بغداد فجر الثلاثاء.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم) :"سيكون هناك فحص لمنظومات الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي".

وأضاف البيان، ان "الفحص يبدأ من الساعة الخامسة فجرا ولغاية الساعة السابعة صباح غد الثلاثاء".

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