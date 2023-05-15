الحرس الثوري يعتقل عناصر من داعش في إيران

2023/05/15 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتقل الحرس الثوري الايراني عناصر من تنظيم داعش في احدى المحافظات الايرانية.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية تابعتها "بغداد اليوم"، ان "الحرس الثوري اعتقل عددا كبيرا من اعضاء داعش خراسان في محافظة فارس خلال عملية أمنية".

وقبل اسبوع، اعلن الحرس الثوري اعتقال احد زعماء داعش في ايران.

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