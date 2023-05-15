2023/05/15 | 23:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة تونسية قرارا بالسجن مدة عام واحد مع غرامة مالية بقيمة ألف دينار تونسية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.وقضت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس..



السجن مدة عام لراشد الغنوشي المركز الخبري الوطني.

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