أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

2023/05/15 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي المقررة بعد غد الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وشهدت القائمة تواجد 24 لاعبا وهم: حراسة المرمى: كورتوا – لونين – لويس لوبيز.الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا – فاييخو – ناتشو – أودريوزولا – فاسكيز […]

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