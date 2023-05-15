هذا ما حدث لأكبر أسود أفريقيا عندما حاول افتراس ماشية مزارع كيني

2023/05/15 | 23:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب الأسود في كينيا كثيرًا من البشر وهذا له عواقب مميتة.ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إن 10 أسود على الأقل قتلت في الجزء الجنوبي من البلاد الأسبوع الماضي، وهذا يشمل أحد أقدم الأسود في إفريقيا.

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