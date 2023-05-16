اندلاع حريق كبير داخل كلية التراث ببغداد (فيديو)

2023/05/16 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أندلع حريق في بناية كلية التراث غربي العاصمة بغداد مساء الأثنين.

وأفاد مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، بأن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل الكلية الواقعة في منطقة المنصور".

ولم تعرف بعد أسباب الحريق وحجم أضراره.

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