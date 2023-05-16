2023/05/16 | 00:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اندلاع حريق كبير في مبنى كلية التراث هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/16 | 00:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: اندلاع حريق كبير في مبنى كلية التراث) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: اندلاع حريق كبير في مبنى كلية التراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).