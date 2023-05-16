الإعلام الأمني تنوه لإجراء في بغداد فجر الثلاثاء

2023/05/16 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

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نوهت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، لإجراء أمني في بغداد يتم فجر يوم غد الثلاثاء.

وقالت الخلية في بيان، "سيكون هناك فحص لمنظومات الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي من الساعة الخامسة فجراً".

وأضافت "لغاية الساعة السابعة صباحاً يوم غد الثلاثاء".

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