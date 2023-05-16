الأسد يتسلم دعوة من محمد بن زايد والرياض ترحب بأول حضور سوري بعد العودة

2023/05/16 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬بيروت‭- ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬ تسلم‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وسيعقد‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬الإثنين‭.‬وأوردت‭ ‬سانا‭ ‬أن‭ ‬الأسد‭ ‬استقبل‭ ‬الأحد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ […]

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