راية‭ ‬قوس‭ ‬وقزح

2023/05/16 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام احترام‭ ‬الرأي‭ ‬والرأي‭ ‬الآخر‭ ‬مسألة‭ ‬لها‭ ‬حير‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬التعبير‭ ‬والحريات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬الغربية،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬أساس‭ ‬في‭ ‬التقاليد‭ ‬والأعراف‭ ‬والدساتير‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬الخاصة‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭.‬ويتجلى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬والنشاط‭ ‬السياسي،‭ ‬والحزبي،‭ ‬والجمعيات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وسواها‭.‬ غير‭ ‬انّ‭ ‬موجة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬ونشر‭ ‬علمها‭ ‬الملون‭ ‬بألوان‭ ‬القوس‭ ‬قزح‭ […]

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