2023/05/16 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام احترام الرأي والرأي الآخر مسألة لها حير بارز في حقوق التعبير والحريات الخاصة في المجتمعات الغربية، وهي جزء أساس في التقاليد والأعراف والدساتير في البنود الخاصة بحقوق الانسان.
ويتجلى ذلك في وسائل الاعلام والنشاط السياسي، والحزبي، والجمعيات الاجتماعية، وسواها.
غير انّ موجة الدفاع عن المثلية الجنسية ونشر علمها الملون بألوان القوس قزح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راية قوس وقزح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويتجلى ذلك في وسائل الاعلام والنشاط السياسي، والحزبي، والجمعيات الاجتماعية، وسواها.
غير انّ موجة الدفاع عن المثلية الجنسية ونشر علمها الملون بألوان القوس قزح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راية قوس وقزح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راية قوس وقزح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).