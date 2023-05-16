2023/05/16 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمان- الزمان أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الإثنين أن مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم التي تشهد قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تعرض «للاقتحام والتخريب».
وقالت الوزارة في بيان إن «مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم تعرض اليوم(الإثنين) للاقتحام والتخريب».
وأعربت الوزارة عن «إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتحام السفارة الأردنية في الخرطوم وتخريب مكاتبها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الوزارة في بيان إن «مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم تعرض اليوم(الإثنين) للاقتحام والتخريب».
وأعربت الوزارة عن «إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتحام السفارة الأردنية في الخرطوم وتخريب مكاتبها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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