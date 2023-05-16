2023/05/16 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬قتالا‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬تعرض‭ ‬‮«‬للاقتحام‭ ‬والتخريب‮»‬‭.‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬تعرض‭ ‬اليوم‭(‬الإثنين‭) ‬للاقتحام‭ ‬والتخريب‮»‬‭.‬وأعربت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إدانتها‭ ‬واستنكارها‭ ‬للاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتحام‭ ‬السفارة الأردنية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وتخريب‭ ‬مكاتبها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتحام‭ ‬السفارة الأردنية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وتخريب‭ ‬مكاتبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).