رئاسة اقليم كردستان: ليس هناك امور مخفية او غموض في العقود النفطية للاقليم

2023/05/16 | 00:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئاسة اقليم كردستان

بعض الوسائل الاخبارية في العراق وإقليم كردستان نشرت أخباراً تفيد بانه في نهاية الأسبوع الماضي رفض رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني طلبا لرئيس وزراء الحكومة الاتحادية في اجتماع بينهما حول كشف تفاصيل عقود نفط إقليم كردستان!!

هذا الخبر ملفق جملة وتفصيلا وبعيد عن الحقيقة ولم يكن هناك اي اجتماع او طلب حول هذا الموضوع وليس هناك أي غموض في العقود النفطية لاقليم كردستان

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