ساعة المسلة: وزير النفط السابق في دبي وأسس شركات و قد تصدر مذكرة قبض بحقه

2023/05/16 | 00:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى...

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