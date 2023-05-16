حضور إقبال أمر وارد مع شباب العراق في المونديال رغم غيابه عن القائمة

2023/05/16 | 00:31 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان إقبال مثل منتخب العراق في مناسبات عدة (العربي الجديد/ Getty)

ما زال الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق لكرة القدم، بقيادة المدرب عماد محمد، في انتظار ردّ إدارة مانشستر يونايتد الإنكليزي، بخصوص إمكانية مشاركة زيدان إقبال في مونديال الأرجنتين (تحت 20 عاماً)، المزمع انطلاقه في الـ20 من شهر مايو/ أيار الجاري.

وفي العاشر من الشهر الحالي، أعلن منتخب شباب العراق قائمته الأولية بغياب زيدان إقبال، وشربل شمعون لاعب نادي ملبورن سيتي الأسترالي، وبلند أزاد لاعب غرافشاب الهولندي.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال قحطان المالكي المنسق الإعلامي لمنتخب شباب العراق، الإثنين، أنه رغم خروج زيدان من القائمة التي ذهبت لفيفا، لكن مازال الكادر الإداري يعمل على جزئية لا يمكن الكشف عنها، من الممكن أن تدخل موهبة اليونايتد في القائمة النهائية لمونديال الأرجنتين، حال موافقة اليونايتد على ذلك، والجهاز الفني سيتمسك حتى اللحظات الأخيرة بأمل وجود زيدان مع المنتخب.

يُذكر أن فيفا يسمح بإجراء تغيير على القائمة، حال حدوث إصابة قوية تمنع اللاعب من المشاركة، قبل 24 ساعة من موعد لقاء منتخبه الأول في البطولة، على أن يتم الكشف عنها من الجهاز الطبي لـ"فيفا"، حيث يوجد هناك اسمان جرى تحديدهما مسبقاً في قائمة الطوارئ لمنتخب العراق، وهما عباس مازن ومحمد عماد محمد.

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وسيواجه منتخب "ليوث الرافدين" في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم، منتخب أوروغواي يوم 22 من هذا الشهر، وبعد ذلك سيقابل تونس في 25 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام المنتخب الإنكليزي في 28 من الشهر نفسه.

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