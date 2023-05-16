حقيق النيزك الذي

2023/05/16 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه لشهاب مرّ في سماء مدينة المدية الواقعة في شمال الجزائر.وكشفت خدمة "في ميزان فرانس برس" حقيقة أن مركز علم الفلك التابع لوزارة الداخلية الجزائرية أعلن في الأيام الماضية عن رصد نيزك في سماء البلد لكن هذا الفيديو مصوّر في الأرجنتين عام 2015.

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