2023/05/16 | 01:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الديرشوي: خطوات الصدر صحيحة وهو يمعل على تصفية التيار وكسب الشارع | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9Y_cIpo9u2k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الديرشوي: خطوات الصدر صحيحة وهو يمعل على تصفية التيار وكسب الشارع | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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