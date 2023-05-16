في خطوة للتصعيد.. محاضرو الرصافة الثالثة يحرقون الإطارات للمطالبة بالتعيين (فيديو)

2023/05/16 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أضرم متظاهرون من شريحة المحاضرين والإداريين في الرصافة الثالثة النار في الاطارات في تقاطع مدخل قناة الجيش شرقي العاصمة بغداد في خطوة للتصعيد.

وتظاهر العشرات من المحاضرين شرق بغداد اليوم للمطالبة بتثبيتهم على الملاك التربوي أسوة بأقرانهم.

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