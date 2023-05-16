2023/05/16 | 01:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهم اللاعب محمد صلاح في فوز نادي ليفربول على نظيره ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "كينغ باور"، مساء الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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