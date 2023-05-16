2023/05/16 | 01:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -eKm5qSNDek

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في سامراء.. "مهرجان اللغة الإنجليزية" يرى النور) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في سامراء.. "مهرجان اللغة الإنجليزية" يرى النور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).