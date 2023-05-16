وفق بيانات جديدة.. وزيرة الخزانة الأميركي تحذر من احتمال

2023/05/16 | 01:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاثنين، إنّ بيانات جديدة أكّدت صحّة تحذيرها السابق من احتمال أن تتخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها اعتبارا من الأول من يونيو ما لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام.

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