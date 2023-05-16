الإعلام الأمني يصدر تنويها بشأن فحص منظومات الدفاع الجوي في بغداد

2023/05/16 | 01:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، تنويها بشأن فحص منظومات الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان انه “سيكون هناك فحص لمنظومات الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي من الساعة الخامسة فجرا ولغاية الساعة السابعة صباحا يوم غدا الثلاثاء”.

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