كيف يؤثر سقف الدين الأميركي على الاقتصاد العالمي؟

2023/05/16 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر الأزمة المتعلقة برفع سقف الدين الأميركي "الأكثر صعوبة"، على حد وصف وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، مُحذرة من أن الولايات المتحدة قد تتخلف على سداد ديونها، اعتبارا من الأول من يونيو، ما لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتلقي أزمة رفع سقف الاقتراض الاتحادي الأميركية بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ حذر العديد من القادة أن تعثر الولايات المتحدة عن سداد ديونها يُشكل تهديدا "خطيرا للغاية" للاقتصاد العالمي، وفقا لما نقلته "رويترز"، الاثنين، عن تصريحات وزير المالية

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