مصر.. رد رسمي على صورة أثارت جدلا لسلم في مكتب بريد

2023/05/16 | 02:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي جدلا لسلم في مكتب بريد في محافظة الشرقية في مصر لأنه بلا باب حيث ينتهي بجدار، وهو ما أثار التساؤلات حول سبب بناء هذا السلم.

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