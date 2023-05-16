رواية طلقات لا تنتهي.. البعد التاريخي للتمييز العرقي

2023/05/16 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – الزمان: يتخذ الكاتب السعودي نايف فاروق بحري من البعد التاريخي لقضية البيض والسود والتمييز العرقي خلال ستينيات القرن العشرين في أميركا موضوعاً لروايته “طلقات لا تنتهي”، ويناقش أوضاعهم في سياق تاريخي – سياسي ومناخ عام اُعتبر فيه كل أبيض أميركي وكل ملون من الرقيق الأفارقة، إذ تنفتح الرواية على خبر مقتل شاب أبيض […]

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