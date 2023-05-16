2023/05/16 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – الزمان: أن تبحث عن نصفك الآخر في هذه الحياة؛ يعني أنك قبلت الدخول في التجربة؛ والتجربة قد تنجح مرة وقد تفشل مرات، وما عليك إلا المحاولة.فالمحاولات كما الأعداد ترتفع وتكبر إلى ما لا نهاية.لا يوجد محاولة أخيرة..نحن من نجعل للمحاولات ندرة وانتهاء.هذا ما تقوله رواية “فراولة لوس أنجلوس” للكاتبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فراولة لوس أنجلوس.. بحث عن النصف الآخر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فراولة لوس أنجلوس.. بحث عن النصف الآخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).